Polizei klärt absichtliche Verletzung in Hallein

Am Donnerstag meldete die Polizei, dass in Hallein (Tennengau) ein Fußgänger offenbar absichtlich angefahren worden war (wir haben berichtet ). Am Freitag vermeldete die Polizei die Klärung der Umstände. Der Lenker des Autos konnte ausgeforscht werden. Nach einem Schreiduell hätte er die Fassung verloren und mit einem Besen auf das Unfallopfer eingeschlagen, erklärt er gegenüber den Beamten.