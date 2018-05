Polizei klärt mehr als 100 Autoeinbrüche

Seit November 2017 ist es in Tiefgaragen in der Stadt Salzburg, im Flach- und im Tennengau vermehrt zu Autoeinbrüchen gekommen, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Eine Gruppe von sechs Personen zwischen 29 und 16 Jahren konnte nun als Verantwortliche ausgeforscht werden, der 24-Jährige Haupttäter wurde festgenommen.

Einbruchstour mit gestohlenem Auto

Über 100 Mal sind die Männer eingebrochen. Das Auto, das sie für die Einbruchstouren verwendeten, stahlen sie im November. Drei Wochen später stellten Beamte das Fahrzeug sicher und retournierten es an den rechtmäßigen Besitzer. Im Februar ist dasselbe Auto erneut aus der Tiefgarage gestohlen worden, als die Männer wieder zahlreiche Einbrüche verübten. Insgesamt haben sie 28.000 Euro erbeutet. Der Schaden, den sie dabei anrichteten, beläuft sich auf 100.000 Euro.