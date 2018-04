Polizei rechnet mit 100 Risiko-Fans bei Salzburg gegen Lazio

“Wir rechnen mit 1.500 Lazio-Fans, so viele Karten sind an die Italiener gegangen“, berichtet Michael Rausch, Sprecher der Polizei Salzburg auf SALZBURG24-Nachfrage. Ein offizieller Fanmarsch der Lazio-Fans sei nicht geplant. “Wir gehen davon aus, dass sich einige Fans in der Innenstadt sammeln und von dort zum Stadion pilgern werden“, so Rausch. Neuralgische Punkte wie beispielsweise der Hauptbahnhof werde die Polizei am Spieltag auf alle Fälle im Blick behalten.

Hubschrauber kreist über Salzburg

Daneben sind auch szenekundige Polizisten in Kontakt mit den Lazio-Fans, denen ein gewisser Ruf vorauseilt. “Anders als gegen Dortmund rechnen wir am Donnerstag mit rund 100 Risiko-Fans“, so Rausch. Aus diesem Grund werde auch die Zahl der Beamten im Vergleich zum Spiel gegen den BVB etwas erhöht werden, ein Polizei-Hubschrauber mit Infrarot-Kamera wird zudem in der Luft sein.

Polizei behält Lazio-Fans im Auge

Vor vier Jahren war es im Zuge des Europa-League-Spiels gegen Ajax Amsterdam in der Innenstadt zu Zwischenfällen gekommen, auf etwaige Ausschreitungen nach dem Spiel sei die Polizei am Donnerstag vorbereitet: “Wir gehen davon aus, dass der Großteil der Fans nach dem Spiel wieder abreisen wird. Diejenigen, die in Salzburg bleiben, werden wir im Auge behalten“, erklärt der Polizei-Pressesprecher.

Zuschauern wird Anreise mit Öffis geraten

Kritisch wird am Donnerstag die Parkplatzsituation werden. “Wir gehen davon aus, dass die Parkplätze beim Stadion bereits gegen 18 Uhr voll sein werden“, so Rausch. Auch andere Parkmöglichkeiten fallen weg. “Im Messezentrum wie auch im Designer Outlet finden Veranstaltungen statt. Im Messezentrum stehen den Stadion-Besuchern daher nur rund 1.800 Parkplätze zur Verfügung. Vom Messezentrum aus fahren Shuttlebusse zum Stadion.“ Statt beim Designer Outlet könne zudem am Flughafen-Parkplatz P3 geparkt werden, auch von dort gehen Shuttlebusse. Der Polizei-Pressesprecher appelliert daher an Stadionbesucher, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen: “Ansonsten gibt es ein Verkehrschaos.“

Red Bull Arena erneut ausverkauft

Wie bereits gegen Borussia Dortmund wird das Stadion am Donnerstag erneut ausverkauft sein. 29.520 Fans werden in die Red Bull Arena pilgern. Eine Choreographie, die möglichst viele Zuschauer miteinbindet, ist geplant, wie es vonseiten des Vereins heißt. Das ausverkaufte Stadion sei zudem ein schöner Ansporn für Salzburgs Kicker, immerhin gilt es eine 2:4-Niederlage aus dem Hinspiel aufzuholen.

Gelingt das Wunder gegen Lazio?