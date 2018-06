Polizei rettet betrunkene Igel

„Was diese beiden stacheligen Trunkenbolde in der Nacht zum Sonntag auf dem Spielplatz machten bleibt wohl ihr Geheimnis. Fest steht jedoch, dass ihre Trunkenheit und der auf dem Fuß folgende Blackout mit einer zerbrochenen Flasche feinstem Eierlikör zusammenhing…“, so die Polizei am Montag in einer Posting auf Facebook.

Polizei macht auf Müll aufmerksam

Zwar klingt der Text der Exekutive durchaus launig, jedoch machen die Beamten auch auf die Folgen von achtlos entsorgtem Müll aufmerksam: „ An den Scherben zerbrochener Flaschen können sich auf einem Spielplatz nicht nur spielende Kinder verletzen, sondern auch Tiere wie unsere Igel.“

Die beiden „Stachelingos“ dürften ihren Rausch aber gut überstanden haben. Sie wurden von den Polizisten zum Ausnüchtern in den Thüringer Zoopark Erfurt gebracht.