Polizei Salzburg warnt vor Neffenbetrügern

Laut Aussendung der Polizei wurden Frauen von einem mit deutschen Dialekt sprechenden Mann angerufen (Symbolbild). - © Bilderbox

Zwei Neffenbetrugsfälle wurden der Polizei in der Stadt Salzburg am Mittwoch bekannt. In beiden Fällen wurde Geld für einen Notar gefordert. Die Polizei warnt vor den Betrügern und gibt Tipps zur Prävention.