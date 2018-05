Der Mann schlug die Scheibe ein und entwendete einen Laptop (Symbolbild). - © Bilderbox

Die Polizei Salzburg konnte einen Autoeinbrecher schnappen, der am Samstag die Scheibe eines Pkw in der Elisabethstraße (Salzburg Stadt) eingeschlagen hatte. Aus dem Auto ließ er einen Laptop samt Tasche mitgehen. Ein Zeuge führte die Polizisten zu dem Täter. Er wurde am Südtirolerplatz festgenommen.