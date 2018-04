Polizei schnappt Trio nach Einbruch in Hallein

Die drei in Hallein und Bad Vigaun wohnenden Männer wurden von Zeugen beobachtet, als sie mehrere Gegenstände aus dem Rohbau eines Einfamilienhauses in ein Auto einluden und anschließend flüchteten. Es dauerte jedoch nicht lange, bis der Pkw in Hallein angehalten wurde. Die drei Männer wurden festgenommen und vom Zeugen eindeutig wiedererkannt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Hallein: Einbrecher auf freiem Fuß

Den Männern konnte auch noch ein Treibstoffdiebstahl in Hallein sowie ein Kennzeichendiebstahl in Salzburg nachgewiesen werden. Außerdem war der Fahrzeuglenker alkoholisiert, einen Führerschein hat er überhaupt nicht. Die Männer wurden auf freiem Fuß angezeigt, berichtet die Polizei.