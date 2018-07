Polizei schnappt Zug-Diebe: Hunderttausende Euro Schaden

Am 26. Juni wurden die beiden Männer schließlich vom Zugpersonal eines Nachtzugs in flagranti erwischt. Der 54-jährige Tunesier und sein 43-Jähriger Komplize schlugen das Zugpersonal nieder, betätigten die Notbremse und versuchten bei Stegenwald (Tennengau) zu flüchten. Allerdings konnte die Polizei nach einer kurzen Fahndung beide Männer festnehmen. Sie wurden in die Justizanstalt Puch-Urstein eingeliefert.

Die Polizei stellte Wertgegenstände sicher. Foto: LPD Salzburg ©

Zug-Diebstähle seit zwei Jahren

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass dies nicht der erstes Diebstahlsversuch der beiden war. Bereits seit über zwei Jahren entwenden sie Nachts Gepäckstücke, während die Besitzer schlafen. Die Beute machten sie zu Geld. Das schickten sie an ihre Angehörigen im Ausland. Bei einer Wohnungsdurchsuchung beim 54-Jährigen in Kärnten stellte die Polizei 30 Wertgegenstände und internationale Banknoten im Wert von 500 Euro sicher.

Die Diebe nahmen Urlauber Handys und Kameras ab. Foto: LPD Salzburg

Hunderttausende Euro Schaden

Bisher konnten die Beamten den mutmaßlichen Tätern 15 Diebstähle nachweisen. Seit Jänner 2016 schickten die Männer Geld an verschiedene Familienmitglieder in Tunesien und Italien. Insgesamt wurden Beträge im mittleren fünfstelligen Bereiche überwiesen. Auch einige Opfer konnte die Polizei bereits ausfindig machen. Sie kommen aus Europa, Vietnam, Chile und Neuseeland.