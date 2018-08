Amsterdam: Polizei schießt Messer-Angreifer nieder

In einer ersten Mitteilung der Polizei wurden keine Angaben über die Hintergründe der Tat und die Identität des Täters gemacht. Man ermittle in alle Richtungen, hieß es. Der Mann sei nach der Tat mit einem Messer in der Hand durch den Bahnhof gelaufen und habe zu fliehen versucht, sagte ein Sprecher der Polizei. “Daraufhin haben ihn die Polizisten niedergeschossen.”

Amsterdam: Berichte über “große Panik”

Ein Augenzeuge berichtete der niederländischen Nachrichtenagentur ANP: “Es gab große Panik.” Die Polizisten hätten dem niedergeschossenen Messerträger auf Englisch befohlen, liegen zu bleiben.

(APA)