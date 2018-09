Polizei setzte Räumung im Hambacher Forst fort

Polizisten holen Aktivisten aus deren Baumhäusern - © APA (dpa)

Nach einer Nacht ohne Zwischenfälle im Hambacher Forst hat die Polizei am Freitag die Räumung der Baumhäuser von Umweltschützern und Braunkohlegegnern fortgesetzt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin waren bereits am frühen Morgen wieder mehrere Hundertschaften zum Einsatz an Ort und Stelle.