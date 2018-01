Knallkörper wurden neben Passanten gezündet - © APA (dpa)

Die Polizei hat in Innsbruck am Silvestertag rund 6.300 Knallkörper aus dem Verkehr gezogen. Dabei handelte es sich um verbotene pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F3 sowie nicht mehr für den Verkauf zugelassene der Klasse II, teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag mit. Die entsprechenden Anzeigen folgen, hieß es.