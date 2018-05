Polizei stoppte dreigeschoßigen Fahrzeugturm

Die Polizei ermittelt nun den Halter. - © Bilderbox/Archiv

Eine seltsame Fahrzeugpyramide hat die Polizei im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen aus dem Verkehr gezogen. Das unweit einer Tankstelle in Oberhausen abgestellte Ungetüm bestand aus einem Lastwagen, auf dessen Ladefläche ein Transporter stand, der wiederum mit einem Auto beladen war, wie die Ordnungshüter am Freitag mitteilten.