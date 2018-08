Die Polizei sucht nach einer Schlägerei nach Zeugen (Symbolbild). - © APA/BARBARA GINDL

Die Polizei Salzburg sucht nach Zeugen. Am Anton-Neumayr-Platz in der Stadt Salzburg wurden in der Nacht auf Sonntag zwei Männer niedergeschlagen. Die beiden Tiroler wurden laut Polizei verletzt.