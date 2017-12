Polizei wirft Fahrer von Melbourne versuchten Mord vor

Die Tat geschah in der Innenstadt von Melbourne - © APA (AFP)

Der Autofahrer, der im australischen Melbourne in eine Menschenmenge gerast ist, muss sich vor Gericht wegen 18-fachen versuchten Mordes verantworten. Der 32-jährige gebürtige Afghane wurde am Samstag einem Richter vorgeführt, wie die Polizei mitteilte. Dem Mann wird zudem in einem Fall Gefährdung menschlichen Lebens zur Last gelegt.