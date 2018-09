Polizei zieht Schrott-Auto auf B1 aus Verkehr

Auf der Wiener Bundesstraße (B1) fiel den Beamten in Neumarkt ein Auto auf, das mit Fernlicht und eingeschalteter Warnblinkanlage in Richtung Henndorf unterwegs war. Die gesamte Heckbeleuchtung funktionierte zudem nicht.

Windschutzscheibe viel zu groß

Bei der Polizeikontrolle stellten die Beamten fest, dass eine viel zu große Windschutzscheibe mit Klebebändern am Fahrzeug befestigt war. An beiden Seiten ragte die Scheibe rund zehn Zentimeter über den Pkw hinaus. Der Fahrzeugboden war teilweise durchgerostet und die Einstiege mehrfach gebrochen.

Der Blick in den Motorraum. /LPD Salzburg ©

Öl tropft aus Motorraum

Die Motorhaube konnte nicht mehr geschlossen werden und war nur mit einem Spanngurt gesichert. Außerdem konnten die Fahrzeugtüren lediglich gewaltsam geöffnet und geschlossen werden. Aus dem Motorraum tropften in kurzer Zeit etliche Mengen an Öl.

Rallye in der Mongolei?

Die beiden 20 Jahre alten Insassen aus Frankreich gaben an, dass sie mit diesem Fahrzeug von Frankreich in die Mongolei gefahren seien und dort an einer Rally teilgenommen hätten. Nun seien sie über Österreich und die Schweiz zurück am Weg nach Frankreich gewesen. Den beiden Männern wurde die Weiterfahrt untersagt, Kennzeichen und Fahrzeugschlüssel abgenommen. Der Pkw wurde bis zur Zahlung einer Sicherheitsleistung vorläufig sichergestellt und der Lenker angezeigt.