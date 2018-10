Der Unfall ereignete sich gegen 20.00 Uhr in der Saint-Julien-Straße in Salzburg. Nach Angaben der Polizei gegenüber S24 wurde bestätigt, dass ein Beamter bei einem Wendeversuch mit einem Pkw kollidiert ist. Ob die Polizeistreife dabei das Blaulicht eingeschaltet hatte, konnte die Pressestelle in Salzburg nicht bekannt geben. Daraufhin bildete sich ein langer Stau in Richtung stadteinwärts.