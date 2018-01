Polizeieinsatz am Salzburger Hauptbahnhof: Offenbar Bombendrohung

“Derzeit läuft ein Polizeieinsatz am Hauptbahnhof, mehr kann ich dazu nicht sagen”, gab Polizeipressesprecherin Irene Stauffer im Gespräch mit SALZBURG24 an. Ähnlich bedeckt hielt sich ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair: “Ich kann nur sagen, dass es am Salzburger Hauptbahnhof keinen Zugverkehr wegen eines Polizeieinsatzes gibt.”

Hauptbahnhof nicht evakuiert, Züge fahren wieder

Der Salzburger Hauptbahnhof wurde wegen des Einsatzes nicht evakuiert. Die Polizei war offenbar auch mit Bombenspürhunden vor Ort. Seit 15.42 Uhr fahren die Züge wieder. “Es wird hier noch zu Verzögerungen kommen, bis sich der Bahnverkehr wieder eingependelt hat”, gab Gasser-Maier weiter an.