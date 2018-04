Polizeieinsatz bei Gigi D’Agostino-Auftritt in Wien

Die Polizei erstattete mehrere Anzeigen. - © Bilderbox

Ein Auftritt des italienische DJs Gigi D’Agostino in einer Disco in Wien hat in der Nacht auf Samstag zu einem großen Polizeieinsatz geführt. Das Lokal in der Donaustadt war bereits überfüllt, als rund 200 weitere Personen in das Bollwerk wollten. Es kam zu tumultartigen Szenen, rund 20 Beamten waren erforderlich, um die Situation zu beruhigen. Es gab zwei Anzeigen wegen Körperverletzung.