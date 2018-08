Polizeihund verendet im Auto: Kadaver wird untersucht

Das Tier verendete in dem Wagen. (Symbolbild) - © APA/HERBERT PFARRHOFER/Archiv

Ein Polizeihund ist vor knapp einer Woche im Privatfahrzeug seines Hundeführers in der Steiermark verendet, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Der nicht im Dienst befindliche Beamte hatte das Fahrzeug an einer schattigen Stelle geparkt und das Tier in der Transportbox zurückgelassen. Als er nach zweieinhalb Stunden wiederkam, war der Hund tot. Der Kadaver wird untersucht.