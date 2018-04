Polizeitaucher nach Leichenfund im Neusiedler See im Einsatz

Nach dem Fund eines weiblichen Torsos und Kopfes am Freitag im Neusiedler See im Bereich der Ruster Bucht (Bezirk Neusiedl am See) sind auch am Samstag Polizeitaucher auf der Suche nach weiteren Leichenteilen bzw. Spuren. Die Identität der Frau steht nach wie vor nicht fest. “Sämtliche Vermisstendateien von Österreich und Ungarn werden durchforstet”, berichtete Polizeisprecher Helmut Greiner.