Polizist begeistert mit Moonwalk im indischen Verkehr

"Der Moonwalk amüsiert Pendler und Fahrer", sagt Polizist Singh.

Der markante Schnurrbart erinnert an den verstorbenen Queen-Sänger Freddie Mercury, die tänzelnden Bewegungen an Michael Jacksons berühmten “Moonwalk”: Wenn der Polizist Ranjeet Singh in der indischen Stadt Indore den chaotischen Verkehr regelt, erinnert er an einen Tänzer aus einem Bollywood-Film.