EU-Gipfel in Salzburg: Polizist hat sich bei EU-Mandatar Reimon entschuldigt

Der Schlag eines Polizisten auf den Kopf des grünen EU-Abgeordneten Michel Reimon bei einer Demonstration anlässlich des EU-Gipfels in Salzburg am Donnerstag wird keine Anzeige nach sich ziehen. Der Beamte habe sich bei ihm entschuldigt, bestätigte Reimon am Samstag einen “Kurier”-Bericht. Es habe auch ein Gespräch mit der Einsatzleitung gegeben. Die Sache sei damit gegessen.