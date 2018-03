Polizist erlag nach Geiselnahme in Frankreich Verletzungen

Der Angriff kostete vier Menschen das Leben - © APA (AFP)

Ein Polizist, der bei der Geiselnahme in einem französischen Supermarkt eine Frau beschützt hatte und selbst lebensgefährlich verletzt wurde, ist tot. Der 45-jährige Gendarm erlag seinen Verletzungen, wie Innenminister Gerard Collomb Samstag früh mitteilte. Damit erhöhte sich die Zahl der bei dem islamistischen Angriff in Südfrankreich am Freitag getöteten Menschen auf vier.