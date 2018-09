Polizist schoss unabsichtlich: Zwei Verletzte in NÖ

Polizist verletzte während Bewachung eines Geldtransports zwei Männer - © APA

Durch eine unbeabsichtigte Schussabgabe eines Polizisten sind am Donnerstag in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) ein 44- und ein 48-Jähriger leicht verletzt worden. Der Beamte war zur Sicherung von Geldverladearbeiten im Rahmen der “Euro-Info-Tour 2018” abgestellt. Dabei schoss er laut Landespolizeidirektion unabsichtlich in Richtung Boden, das absplitternde Projektil traf die Männer am Unterschenkel.