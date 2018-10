Polizisten bei Verfolgungsjagd in Niederösterreich verletzt

Der Lenker kollidierte mit den Polizeifahrzeugen - © APA

Fünf Polizisten sind am Sonntagnachmittag bei einer Verfolgungsjagd in Niederösterreich verletzt worden. Ein 29-jähriger Lenker hatte sich der Kontrolle einer Zivilstreife entzogen und war davongerast. Auf der Flucht versuchte der Mann, zwei Polizeiwagen abzudrängen. In Eggendorf konnte der Ungar gestoppt werden, dabei kam es laut Exekutive zu einer Kollision mit zwei Einsatzfahrzeugen.