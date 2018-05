Polizisten für Rettungsaktion geehrt

Die beiden Polizisten (Mitte) sind für ihre mutige Rettungsaktion ausgezeichnet worden. - © Polizei Bayern

Am 9. April haben zwei Polizisten der Inspektion Laufen (LKR. BGL) einem Mann das Leben gerettet. Der 51-Jährige trieb leblos im zehn Grad kalten Wasser der Salzach. Ohne zu zögern sprangen die beiden Beamten in den Fluss und konnten den Mann an Land bringen. Dafür wurden sie nun ausgezeichnet.