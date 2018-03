Polizisten hielten iPhone für Waffe und erschossen Schwarzen

Der Vorfall, über den US-Medien am Donnerstag berichteten, geschah bereits am Sonntagabend nach Einbruch der Dunkelheit. Die beiden Polizisten hatten auf einen Notruf reagiert, wonach ein Verdächtiger mehrere Autoscheiben eingeschlagen und sich danach in einem Garten versteckt habe.

Am Mittwoch wurden das Material der Körperkameras der Polizisten sowie die Luftaufnahmen eines Helikopters veröffentlicht. Zu sehen ist, wie die Beamten das Feuer auf den jungen Mann eröffnen, ohne sich als Polizisten erkennen zu geben.

In den USA gibt es seit langem eine Debatte um Polizeigewalt gegen Schwarze. Immer wieder gibt es Aufruhr um Fälle, bei denen unbewaffnete Afroamerikaner von Polizisten erschossen werden. Unter dem Schlagwort “Black Lives Matter” hat sich seit einigen Jahren eine nationale Protestbewegung formiert.

(APA/dpa)