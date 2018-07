Polizisten klären Raubüberfall auf Pensionistin in Salzburg-Lehen

Der Mann hat wohl im Juni in Steyr eine ähnliche Tat begangen. Die ermittelnden Polizisten aus Salzburg haben ihn auf Überwachungsbildern erkannt. Gemeinsam mit den Kollegen in Steyr konnte der Mann ausgeforscht und festgenommen werden. Bei der Befragung bestritt der Mann die Tat in Salzburg allerdings.

Pensionistin vor Haustüre überfallen

Der 50-Jährige aus Rumänien hatte im April der Dame in Salzburg-Lehen in einem Lebensmittelgeschäft mit ihren Einkäufen geholfen. Anschließend erbettelte er zwei Euro von ihr. Anschließend besuchte die Pensionistin noch ihre Bank und behob Bargeld. Der 50-Jährige verfolgte sie und entriss ihr kurz vor der Wohnungstür ihre Handtasche. Die 83-Jährig ist dabei auch leicht verletzt worden.

Trotz Überwachungsvideos konnte der Täter damals nicht ausgeforscht werden. Derzeit wird er in die Justizanstalt Garsten überstellt.