Polizisten machen in Bayern kuriosen Fund

Eine zunächst erschreckende Entdeckung machten die Schleierfahnder der Grenzpolizeistation Kreuth am Wochenende auf der Autobahn A8 auf Höhe Weyarn, als sie einen Pkw mit deutschem Kennzeichen kontrollierten.

Polizisten machen kuriosen Fund

Der Fahrer, ein in Deutschland lebender 22-jähriger Syrer, konnte sich ordnungsgemäß ausweisen. Die Durchsuchung eines mitgeführten Rucksackes ließ jedoch im ersten Moment den Polizisten das „Blut in der Adern gefrieren“. Dem ersten Anschein nach fanden sie einen Sprengstoffgürtel. Tatsächlich handelte es sich aber um eine harmlose Konstruktion von elektronischen Komponenten, die mit schwarzem Klebeband an eine Gürtelbinde befestigt waren.

Gürtel diente zum Schummeln

Sinn und Zweck der Konstruktion war schnell erklärt. Und erfüllt so manchen Traum prüfungsgestresster Schüler. Es geht im Kern um die Bewältigung des theoretischen Teils von Führerscheinprüfungen. Der Prüfling bindet sich verdeckt unter der Kleidung die Gürtelbinde um und bringt eine vernetzte Knopflochkamera an der Jacke an. Damit überträgt er einem Mittäter optisch die Fragen, die auf dem Monitor aufscheinen. Der Komplize ermittelt die richtige Antwort und gibt sie mittels eines Knopfs im Ohr durch.

Wann, wo und wie oft diese Technik in der Praxis bereits eingesetzt wurde, ist offen. Der 22-Jährige wollte dazu keine Aussage machen. Er deutete lediglich an, alles von einem Unbekannten geschenkt bekommen zu haben. Die Schleierfahnder stellten die gesamte Ausrüstung sicher und vernahmen den Syrer wegen des Verdachtes des Betruges. Weitere Ermittlungen laufen.