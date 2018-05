Polizisten retten Küken aus Kanal

Die Entenküken sind von den Polizisten in Sicherheit gebracht worden. - © APA/LPD NÖ/WALTER SCHWARZENECKER

Die Polizei hat am Sonntagvormittag in Traiskirchen (Bezirk Baden) eine Entenfamilie über die stark befahrene Pfaffstättner Straße gelotst. Ein Küken wurde aus einem Kanal gerettet. Die Tiere konnten ihren Weg in einen sicheren Grünbereich fortsetzen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.