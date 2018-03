Pollensaison: Mehr Belastungen für Birken-Allergiker

Für die Pollensaison 2018 gibt es bereits Vorwarnungen (Symbolbild). - © APA/Robert Jäger/Archiv

Schon rund eine Million Menschen leiden in Österreich an Pollenallergien. Diese Saison dürfte von vermehrten Belastungen durch Birkenpollen gekennzeichnet sein, hieß es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. Eine frühzeitige Allergie-Diagnostik wäre wünschenswert.