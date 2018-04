Michaela Polleres holte in Tel Aviv Judo-EM-Bronze

Michaela Polleres (blau) besiegte u.a. Belgierin Roxane Taeymans - © APA (AFP)

Die Jüngste im österreichischen Aufgebot bei der Judo-EM in Tel Aviv hat am Freitag die erste Medaille erobert. Die 20-jährige Michaela Polleres sicherte sich über die Hoffnungsrunde Bronze in der 70-kg-Kategorie, sie besiegte im entscheidenden Kampf die Kroatin Barbara Matic. Tina Zeltner landete in der Klasse bis 63 kg an der siebenten Stelle.