Pongau Mittelpunkt bei Wintersport-Veranstaltungen

“Salzburg ist nicht nur ein großes Kultur-, sondern auch Sportland. Vor allem der Wintersport ist in Salzburg zu Hause und unser Bundesland ist immer wieder bewährter Austragungsort von sportlichen Großveranstaltungen”, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP) in einer Aussendung am Dienstag.

Zusammenarbeit mit Einsatzorganisationen wichtig

“Die Zusammenarbeit mit den Einsatzorganisationen, vor allem mit der Polizei, dem Roten Kreuz und der Feuerwehr funktioniert ausgezeichnet. Auch haben wir im Laufe der Jahre eine konstruktive Ebene in der Zusammenarbeit mit den Veranstaltern gefunden. Ein wesentlicher Partner sind auch die jeweiligen Gemeinden mit ihren Bürgermeistern”, betonte Bezirkshauptmann Harald Wimmer (SPÖ).

Bezirkshauptmannschaft muss Veranstaltungen genehmigen

Veranstaltungen ab einer Teilnehmerzahl von mehr als 2.000 Personen muss die Bezirkshauptmannschaft genehmigen. Sie prüft Unterlagen und den Veranstaltungsort, erstellt genaue Pläne zur Veranstaltung und überwacht mit den Organisatoren die Veranstaltung. Weiters wird ein konkretes Verkehrskonzept mit An- und Abfahrt zum Veranstaltungsgelände, Straßensperren, Umleitungen, Parkplatzorganisation, etc. erfasst.

Auch ein Sicherheitskonzept (Fluchtwege, Anzahl Security Mitarbeiter, Anzahl Verkehrseinweiser, Beschreibung Energieversorgung im Notfall, Einsatzpläne von Polizei, Rotem Kreuz, Bergrettung und Feuerwehr) wird von der Bezirkshauptmannschaft formuliert.

Damen-Nachtslalom in Flachau heuer mit Konzert

Ein Fixtermin seit Jahren ist der Damen-Nachtslalom in Flachau mit rund 15.000 Besuchern. Neu ist dieses Jahr ein Auftritt von Christina Stürmer auf dem Dorfplatz als Teil des Rahmenprogramms. “Seit einem Vierteljahrhundert tragen wir in der Gemeinde Flachau Weltcuprennen aus, wir haben also schon viel Routine. Aber es ist jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung, hunderte Personen, die hinter einer solchen Großveranstaltung stehen, zu koordinieren”, erzählt der Flachauer Bürgermeister Thomas Oberreiter (ÖVP).

Störungsfreies Sporterlebnis am Dreikönigstag

Mit mehr als 20.000 Zuschauern ist das Skispringen in Bischofshofen – das traditionell am 6. Jänner den Abschluss der Vierschanzentournee nach Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck bildet – das größte Wintersportereignis in Salzburg. 25.000 Zuschauer finden bei der Paul-Außerleitner-Schanze Platz, sie ist damit eine der größten Sportstätten in Österreich. “Wie auch in den vergangenen Jahren klappte die Abwicklung dank intensiver Vorbereitungen auch heuer reibungslos”, zeigte sich Bischofshofens Bürgermeister Hansjörg Obinger (SPÖ) zufrieden.