Pongauer schenkt Kindern in Rumänien viel Wärme und Freude

Auf seiner Route besuchte er das Kindertageszentrum Casa Pater Berno in Bacuva und ein Heim für Kinder mit Behinderung in Carani. Dort wurden die Spenden mit großer Freude von Kindern und Betreuern entgegen genommen, berichtet die Caritas. Die Fleecejacken wurden weiters an einige Caritas-Projekte für Familien und Waisenkinder in Rumänien verteilt.

“Es ist mir eine Herzensangelegenheit”

Der Pongauer ist primär für den Verein Speranta in Rumänien unterwegs. Seit er im Jahr 2002 ein Fremdpraktikum bei dieser Organisation verrichtet hat, ist sein Kontakt nach Rumänien nie abgerissen. “Deswegen ist es mir eine Herzensangelegenheit, jährlich nach Rumänien zu fahren”, schildert Viehhauser seine Beweggründe.