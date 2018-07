Popfest Wien: 58.000 Besucher lauschten heuer heimischem Pop

Gratis-Musikfestival erlebte seine neunte Auflage - © APA

Das Popfest Wien am und rund um den Karlsplatz hat dieses Jahr 58.000 Besucher angelockt, teilten die Veranstalter am Montag auf APA-Anfrage mit. Damit lag man in etwa auf Vorjahresniveau, als rund 60.000 gekommen waren. Die neunte Auflage des Gratis-Musikfestivals ging von Donnerstag bis Sonntag über die Bühne.