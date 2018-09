Porr zog ersten Auftrag in Dubai an Land

Konzernchef Karl-Heinz Strauss verzeichnet einen "echten Meilenstein" - © APA (Archiv)

Der österreichische Baukonzern Porr hat sich seinen ersten Bauauftrag in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gesichert. Gemeinsam mit der Belhasa Six Construct, einer Tochter der belgischen Besix Group, errichtet das Unternehmen einen 10,4 Kilometer langen Abwassertunnel, der bis zur Weltausstellung Expo 2020 fertig sein soll, wie die Porr am Montag mitteilte.