Porsche erneut umsatzstärkstes Unternehmen in Österreich

Porsche im aktuellen Umsatz-Ranking voran - © APA (AFP)

Die Porsche Holding mit Sitz in Salzburg war 2017 erneut das umsatzstärkste Unternehmen in Österreich: Das zum VW-Konzern gehörende Autohandelshaus hat einen Umsatz von 22,4 Mrd. Euro erzielt, um 6,2 Prozent mehr als 2016, geht aus dem aktuellen “Top-500-Ranking” des Wirtschaftsmagazins “trend” hervor. An zweiter Stelle lag wieder der Öl- und Gaskonzern OMV mit 20,2 Mrd. Euro (plus 5 Prozent).