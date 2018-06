Porsche Holding 2017 erneut umsatzstärkstes Unternehmen in Österreich

An zweiter Stelle lag wieder der Öl- und Gaskonzern OMV mit 20,2 Mrd. Euro (plus 5 Prozent).

Baukonzern Strabag auf Platz drei

Auf Rang drei lag der Baukonzern Strabag mit 14,6 Mrd. Euro (plus 8,4 Prozent) und auf Rang vier die Billa-Mutter Rewe International AG mit 13,35 Mrd. Euro. Auf Platz fünf rangierte die voestalpine mit 12,9 Mrd. Euro, die mit einem Plus von 14,2 Prozent den größten Umsatzanstieg gegenüber dem Jahr davor verzeichnete. Auf Platz sechs fand sich Spar Österreich mit 10,2 Mrd. Euro. Unter den Top-Ten rangierten auch der deutsche Autozulieferer Benteler International mit Sitz in Salzburg (7,9 Mrd. Euro), der Kunststoffkonzern Borealis (7,6 Mrd. Euro), die BMW Group in Österreich (7,11 Mrd. Euro) und der Papierkonzern Mondi (7,096 Mrd. Euro). Red Bull lag mit 6,3 Mrd. Euro auf Rang elf, Andritz mit 5,9 Mrd. Euro an zwölfter Stelle.

Gesamterlöse steigen insgesamt um 8,3 Prozent

Insgesamt stiegen die Gesamterlöse der 500 im “trend” gereihten Unternehmen 2017 im Vergleich zu 2016 um 8,3 Prozent auf 459 Mrd. Euro. Nur 15 der im Ranking gelisteten Unternehmen verzeichneten Umsatzeinbußen – im Schnitt um etwas mehr als 5 Prozent. Die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich in Summe um 8,1 Prozent. Personalstärkstes Unternehmen unter den Top-10 war im Vorjahr Rewe International (u.a. Billa, Merkur, Penny, Bipa, Adeg) mit rund 82.700 Beschäftigten, gefolgt von der Strabag (72.900) und Spar (67.900).

(APA)