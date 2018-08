Porsche Holding übernimmt weiteren Autohändler in Italien

Die Porsche Holding steigt beim Autohaus Vicentini ein. - © Neumayr/Archiv

Die Einkaufstour der Porsche Holding Salzburg in Italien weiter. Der größte Autohändler Europas gab am Donnerstag den Einstieg beim Autohaus Vicentini in Verona mit einem Joint Venture bekannt. Bis 2023 soll der Betrieb, der im Vorjahr mit dem Verkauf von rund 6.700 Neuwagen einen Umsatz von 250 Millionen Euro erwirtschaftet hat, komplett übernommen werden.