Grund sind die hohen Aufwendungen für die E-Mobilität - © APA (dpa)

Der Sportwagenbauer Porsche will in den kommenden Jahren Milliarden sparen. “Wir planen die Umsetzung eines Programms, das in den kommenden drei Jahren mehrere Milliarden Euro zum Ergebnis beiträgt”, sagte Porsche-Chef Oliver Blume im Gespräch mit “Stuttgarter Zeitung” und “Stuttgarter Nachrichten”.