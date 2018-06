Das Zeitfahren in Bellinzona (34 km) ging an den Schweizer Stefan Küng, der mit Porte und seinen anderen BMC-Kollegen auch schon das Auftaktteamzeitfahren gewonnen und danach drei Tage das Führungstrikot getragen hatte. Der beste Österreicher am Schlusstag war Gregor Mühlberger an der 92 Stelle. Im Gesamtklassement landete Mühlberger, der auf der siebenten Etappe Rang vier belegt hatte, als bester von fünf ÖRV-Profis auf Platz 28.

(APA)