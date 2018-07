Portugiesischer Präsident landet in Salzburg

“Es ist uns eine große Ehre, ausländische Staatsspitzen bei uns in Salzburg begrüßen zu dürfen. Der Besuch von Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa ist Ausdruck dafür, dass Salzburg eine enorme Strahlkraft durch die Salzburger Festspiele erfährt und international einen exzellenten Ruf genießt”, so Stöckl.

Van der Bellen lädt Staatsgäste nach Salzburg

Präsident Rebelo nimmt auf Einladung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Freitagvormittag an der offiziellen Eröffnung der Salzburger Festspiele teil. Zuvor werden die beiden Staatsoberhäupter mit militärischen Ehren auf dem Residenzplatz begrüßt. Am Nachmittag treffen er und Van der Bellen in der Residenz zu einem Arbeitsgespräch zusammen. Am Abend ist der Besuch der Premiere von Mozarts Oper “Die Zauberflöte” im Großen Festspielhaus geplant.