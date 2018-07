Positive Signale nach Treffen von Taliban mit US-Vertretern

Ein Taliban-Vertreter, der nach eigenen Angaben zu ihrer vierköpfigen Delegation gehörte, sagte, das Treffen habe in “einer freundlichen Atmosphäre” in einem Hotel in Doha in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattgefunden. Man könne es nicht Friedensgespräche nennen, aber es seien die Anfänge für formelle und zielgerichtete Gespräche gemacht worden. Beide Seiten seien übereingekommen, sich schon bald wieder zu treffen und den Afghanistankonflikt durch Dialog beizulegen. Die Taliban-Delegation habe darauf bestanden, dass niemand von der afghanischen Regierung an den Gesprächen teilnehme.

Die USA und die afghanische Regierung haben ihre Bemühungen um Frieden intensiviert, nachdem ein Waffenstillstand im vergangenen Monat zum Feiertag Eid al-Fitr gehalten hatte. Zu dem Feiertag waren unbewaffnete Taliban-Kämpfer und Soldaten gemeinsam auf den Straßen von Kabul und anderen Städten gewesen und haben damit die Hoffnung geweckt, dass eine friedliche Lösung des Konflikts möglich ist. Ein neuer Waffenstillstand wird den Insidern zufolge für die nächsten Feiertage ab dem 22. August ins Auge gefasst.

(APA/ag.)