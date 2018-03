Post könnte sich laut Bericht an Volksbank Wien beteiligen

Post AG expandiert - © APA

Die börsennotierte und mehrheitlich staatliche Post AG könnte sich mit rund 35 Prozent an der Volksbank (VB) Wien AG beteiligen – das berichtet “Der Standard” in seiner Samstagsausgabe und beruft sich dabei auf “gut informierte Kreise”. Offiziell werde das aber weder von der Post noch von der VW Wien bestätigt. Entscheidungen könnten am 24. April fallen, da hat die VB Wien ihre Hauptversammlung.