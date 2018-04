Post ohne Bawag: So wirkt sich das auf Salzburg aus

Die Post kündigte am Freitag an, aus den Filialen ausziehen zu müssen, wo sie bei der Bawag eingemietet ist. In Salzburg betrifft das drei Filialen. Allerdings gibt es auch den umgekehrten Fall, dass die Post die Bawag beherbergt. Das ist 31 Mal im Bundesland Salzburg der Fall, wie Post-Pressesprecher David Weichselbaum gegenüber S24 erklärte. Wer verwirrt ist, wer wo eingemietet ist, muss sich nur diese Zahl merken: Post und Bawag gehen 34 Mal in Salzburg getrennte Wege, mit Ende 2019 soll die Trennung vollzogen sein.

Post-Bawag-Trennung: Was heißt das für Kunden?

In den drei Fällen, in denen die Post in einer Bawag-Filiale beheimatet ist, werde man für Ersatz sorgen, sagte Weichselbaum. Entweder mit einem eigenen Standort oder mit einem Postpartner.

Dort, wo die Bawag als Untermieter der Post raus muss, fallen mit aktuellem Stand vorerst gewisse Bankgeschäfte weg. Und das schon in den nächsten Monaten, weil die Bawag mit der Trennung bereits beginne und Finanzberater abziehe, heißt es von Weichselbaum. Transaktionen und „kleinere Finanzgeschäfte“ würden aber auch vom Post-Personal getätigt.

Für die Zukunft würde man um einen neuen Finanzpartner kümmern, so der Post-Sprecher gegenüber SALZBURG24 weiter. Ende des Jahres soll klar sein, wer sich als Post-Partner um die Finanzgeschäfte der Kunden kümmert.