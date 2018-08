Post verhandelt über Vier-Tage-Woche

Gewerkschaft greift Regierungspläne auf - © APA

In der Österreichischen Post laufen Verhandlungen über die Vier-Tage-Woche, berichtet die “Presse”. Die Gewerkschaft fordere eine solche, die Post-Führung stehe dem Vorschlag durchaus positiv gegenüber. “Wenn die Regierung schon für mehr Flexibilität in der Arbeitswelt eintritt, dann wollen wir das auch in Anspruch nehmen”, hieß es aus dem Büro von Post-Gewerkschaftschef Helmut Köstinger.