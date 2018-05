Postbank schließt bis Ende 2018 mehr als 100 Filialen

Die Postbank will etwa jede zehnte ihrer 1.000 Filialen schließen - © APA (dpa)

Die Postbank will bis Ende 2018 etwa jede zehnte ihrer rund 1000 Filialen schließen. “Am Ende werden es deutlich über 100 in diesem Jahr sein”, zitierte die “Bild am Sonntag” Postbank-Vorstandsmitglied Susanne Klöß. Auf einer internen Streichliste, die der Zeitung eigenen Angaben zufolge vorliegt, seien allein 72 über ganz Deutschland verteilte Standorte aufgeführt.