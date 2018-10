Präsidentenwahl in Kamerun von Unruhen überschattet

Kamerun wählt einen Präsidenten - © AFP

Teilweise von Unruhen begleitet haben am Sonntag im zentralafrikanischen Kamerun Präsidentenwahlen begonnen. In dem größeren französischsprachigen Teil des Landes öffneten die Wahllokale vielerorts problemlos. In der Hauptstadt Jaunde etwa gaben die Bürger in vielen Wahllokalen friedlich ihre Stimme ab, wie ein dpa-Reporter berichtete. Allerdings kam es im englischsprachigen Landesteil zu Unruhen.