Prags berühmte astronomische Uhr läuft wieder

Die astronomische Uhr in Prag läuft wieder. - © AP

Die einzigartige astronomische Uhr am Prager Altstädter Rathaus ist nach neunmonatiger Restaurierung feierlich wieder in Betrieb genommen worden. Mit Schlag sechs Uhr abends setzte sich das mehr als 600 Jahre alte Wunderwerk der Mechanik am Freitag in Bewegung.