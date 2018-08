Preiner nach Siebenkampf-Auftakt Achter, Dadic Zwölfter

Verena Preiner (Zweite von links) beim Hürdenlauf - © APA (dpa)

Verena Preiner ist mit 13,58 Sekunden über 100 m Hürden stark in den EM-Siebenkampf bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin gestartet. Sie blieb nur 8/100 über ihrer persönlichen Bestleistung und rangiert mit 1.039 Punkten an der achten Stelle. Zwölfte mit 1.027 ist Medaillen-Mitfavoritin Ivona Dadic nach ebenfalls guten 13,66.